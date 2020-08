As autoridades indianas atualizaram este sábado para 18 o número de mortes no acidente com o avião da Air India Express, que voava do Dubai para Kozhikode, no sul da Índia, e que se partiu em dois quando, ao aterrar, saiu da pista.

Segundo a CNN, entre os mortos há quatro crianças, incluindo um bebé de apenas um ano.

O ministro afirmou, a partir do local do acidente, que a caixa negra do avião foi recuperada e o Gabinete de Investigação de Acidentes de Aeronaves da Índia está a investigar.

No Twitter, Hardeep Puri partilhou imagens do avião partido em dois, com a cabine a vários metros de distância do resto da aeronave.

My heart goes out to the families & friends of the 18 people who lost their lives in the air accident involving @FlyWithIX Flight IX-1344 in Kozhikode last evening & offer my heartfelt condolences.



Reasons for the mishap are being investigated. pic.twitter.com/awEGpU9EmK