Longas filas e caos foram os cenários com que vários passageiros se depararam nos aeroportos indianos, numa altura em que estão a ser retomados os voos domésticos, dois meses após terem sido interrompidos devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a BBC, a imprensa local dá conta de quase 100 voos cancelados, mas muitos chegaram a partir.

O estado de Maharashtra, que tem o maior número de casos de Covid-19 na Índia, sublinhou que apenas ia permitir 50 voos por dia, levando a vários cancelamentos.

Maharashtra government has allowed 25 takeoffs and 25 landings every day from Mumbai's Chhatrapati Shivaji International airport. A passenger at the airport says that her Air India flight to Delhi today has been cancelled without prior notice. pic.twitter.com/A5KOLtjUs6