A Alemanha vai enviar para Portugal uma equipa médica de 26 pessoas na quarta-feira, segundo anunciou no Twitter o Ministério da Defesa alemão.

"Mesmo em tempos difíceis, é importante que estejamos juntos. A Alemanha ajudará Portugal a lidar com a pandemia #corona - na quarta-feira, uma equipa de 26 médicos das Forças Armadas partirá para Portugal", anunciou a ministra Annegret Kramp-Karrenbauer.

Standing together in difficult times: Germany 🇩🇪 will support Portugal 🇵🇹 in its efforts to cope with the #Corona pandemic - a 26-strong Bundeswehr medical team will leave for Portugal on Wednesday. #EUSolidarity @RPPortugalUE https://t.co/4zbs25FJlh