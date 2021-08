Pelo menos 20 pessoas morreram numa explosão de um camião cisterna na região norte libanesa de Akkar, disse este domingo a Cruz Vermelha libanesa.

As nossas equipas retiraram 20 cadáveres e mais de sete feridos do local da explosão de um camião cisterna em Akkar para hospitais da zona", publicou a Cruz Vermelha na rede social Twitter.

A origem da explosão não é ainda conhecida.

O Líbano, que enfrenta uma grave crise económica, sofre há meses de escassez de combustível, que afeta o fornecimento de bens básicos.

Manifestantes bloquearam várias estradas do país na quinta-feira, um dia depois de o Banco do Líbano ter decidido acabar com os subsídios de combustível.

O exército foi destacado no sábado para as estações de serviço, onde se formaram longas filas.

Camiões de distribuição de combustível foram tomados de assalto em algumas áreas por manifestantes, de acordo com os meios de comunicação locais.

O exército disse no sábado ter apreendido milhares de litros de gasolina e gasóleo que tinham sido colocados de lado pelos distribuidores.