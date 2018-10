O famoso alpinista Alain Robert, conhecido como Homem-Aranha, voltou a "atacar" e agora escalou um dos edifícios mais altos de Londres.

A mais recente aventura de Alain foi na Torre Salesforce, no distrito financeiro de Londres, Reino Unido, e o homem de 56 anos demorou uma hora a subir os 230 metros do edifício.

Por norma, sempre que chega ao final de uma escalada, Alain é preso por obstrução de propriedade privada e a aventura desta quinta-feira não acabou de forma diferente.

De acordo com o jornal The Guardian, quando a polícia chegou ao local, pelas 13:37, montou um cordão de segurança à volta da torre e ordenou aos cidadãos que se mantivessem afastados do edifício.

O alpinista chegou ao cimo da torre às 14:14 e ouviu os aplausos das pessoas que assistiram à escalada, à exceção da polícia que acabou mesmo por prendê-lo.

Ao jornal britânico, a comandante da polícia Karen Baxter diz que "o incidente teve um impacto considerável, (...) causou perturbações no transporte local e nas empresas" e obrigou à intervenção da polícia e dos serviços de emergência.

O empresário do alpinista, Bryan Yeubrey, disse ao The Guardian que espera que “no tribunal não sejam muito duros com Alain, porque na verdade ele é boa pessoa.”

No entanto, não é a primeira vez que Robert é preso por escalar edifícios altos. O “Homem Aranha” francês já foi preso 120 vezes por aventuras semelhantes desde que começou a subir edifícios há 44 anos.

Sinto-me totalmente vivo quando ponho a minha vida em risco. Pode parecer assustador e louco, mas assim é que é”, afirmou Robert à Associação de Imprensa do Reino Unido.

A torre de Salesforce é o terceiro edifício mais alto de Londres e torna-se a sexta estrutura que Robert já escalou na capital do Reino Unido.

Até hoje, este “Homem Aranha” já escalou cerca de 160 edifícios e já passou por Portugal. Em 2006, escalou a Torre Vasco da Gama e em 2007, a Ponte 25 de Abril, onde acabou por ser detido.