Um homem entrou num quartel dos bombeiros do Alasca, nos Estados Unidos, roubou um camião, e conduziu durante 24km com as sirenes ligadas até chegar a um bar. O suspeito acabou por ser detido à porta do estabelecimento.

De acordo com a polícia, o suspeito, Dawson Cody Porter, terá utilizado um pedaço de madeira para abrir uma janela do quartel dos bombeiros de Eagle River.

Ao entrar no edifício, Porter foi diretamente para trás do volante de um camião dos bombeiros, ligou as sirenes, e pôs o pé no acelerador em direção ao bar, destruindo o portão do quartel pelo caminho.

Segundo o New York Post, o suspeito terá causado aproximadamente 10 mil dólares em prejuízos e colocou um “camião de 100 mil dólares inoperacional”.

Porter está agora acusado de roubo de veículo e acusações criminais, de acordo com a publicação.