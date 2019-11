Uma adolescente de quinze anos foi detida na noite de quarta-feira por esfaquear até à morte o meio-irmão de apenas três. O crime teve lugar em Detmold, uma localidade na Alemanha com cerca de 70.000 habitantes.

Depois do ataque, a jovem pôs-se em fuga, tendo a polícia do estado da Renânia do Norte em Vestefália, no oeste do país, colocado em marcha uma operação de busca com recurso a cães e um helicóptero. A jovem foi mais tarde detida em Lemgo, a cerca de 10 quilómetros do local do crime.

O porta-voz da polícia alemã avançou à agência DPA que o menor foi encontrado por um familiar, mas não esclareceu se estavam mais pessoas na casa onde ocorreu o crime.

Até ao momento desconhecem-se as causas que levaram a jovem a cometer o crime. A investigação está a cargo de uma equipa de 15 pessoas, anunciaram entretanto as autoridades.