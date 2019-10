Um jovem alemão de 18 anos conseguiu escalar um muro de quatro metros para entrar numa prisão no norte do país, em Vechta, onde está detida a ex-namorada.

Segundo a BBC, que cita a imprensa local, a rapariga terá terminado o namoro recentemente e o jovem decidiu que a única forma de a persuadir a reatar a relação seria ir ter com ela à cela, sem esperar por um dia de visita.

Um porta-voz do estabelecimento prisional admitiu que o adolescente conseguiu chegar à janela da cela da ex-namorada, no primeiro andar. Estaria quase sem roupa, uma vez que se desfez das peças de vestuário para que não ficassem presas no arame farpado do muro.

Terá conseguido subir para o muro apoiando-se num candeeiro de rua junto ao edifício, candeeiro esse que foi agora envolvido em arame farpado para evitar novas tentativas de entrada no edifício.

O jovem poderá agora ser acusado de invasão de propriedade privada. Desconhece-se, porém, se a investida terminou com sucesso e se conseguiu reconquistar a antiga companheira.