Um grupo de assaltantes na cidade de Dresden, na Alemanha, conseguiu roubar três conjuntos de joias da maior coleção de tesouros da Europa: a Nova Abóbada Verde.

O assalto aconteceu esta segunda-feira depois de um incêndio num ponto de distribuição de eletricidade ter desativado o sistema de alarmes do Palácio Real de Dresden e deixado as salas de exposições completamente às escuras.

Mesmo com o corte de energia, as câmaras de vigilância conseguiram filmar dois homens a invadir a Nova Abóbada Verde e a levar com eles o conjunto de peças do século XVIII.

O chefe da polícia de Dresden, Volker Lange, disse numa conferência de imprensa que os assaltantes partiram as janelas para entrar no espaço e forçaram a abertura do armário de exposições “de uma forma direccionada”.

A polícia está a investigar se o curto circuito que gerou o incêndio no ponto de distribuição de eletricidade e provocou um apagão nas ruas adjacentes está ligado ao roubo ou se se tratou de um erro técnico.

A diretora da Coleção de Arte do Estado de Dresden, Marion Ackermann, disse que as as peças roubadas têm um valor “incalculável” e que são consideradas “impossíveis de vender”, graças à sua popularidade em todo o mundo.

No entanto, o jornal alemão Bild disse que o roubo provavelmente "rendeu cerca de mil milhões de euros aos assaltantes".

As peças não podem ser vendidas legalmente no mercado de arte. São demasiado conhecidas”, disse Marion Ackermann, afirmando que a coleção levada pelos assaltantes é maioritariamente constituída por diamantes, pérolas e rubis.

A diretora da Coleção de Arte do Estado de Dresden também disse que o museu tinha guardas noturnos de serviço.

A Nova Abóbada Verde tem o seu nome graças à decoração das salas, que estão pintadas em verde de malaquite. Lusa/Epa

A coleção em exposição na Nova Abóbada Verde foi inaugurada no início do século XVIII por Augusto II da Polónia. O monarca quis tornar Dresden numa espécie de "Florença do Elba". Para isso, ofereceu residência na cidade a vários escultores, ourives e pintores e encomendou uma série de salas monumentais que mostrassem a riqueza do trono e o esplendor cultural da região.



A Nova Abóbada Verde é um dos mais antigos museus da Europa e expõe, entre outros tesouros de significância histórica, uma figura de 63,8 centímetros de um mouro adornado com esmeraldas e uma safira de 547,71 quilates oferecida pelo Czar Pedro I, da Rússia.

Este é um dia amargo para a herança cultural da Saxónia. Os assaltantes roubaram tesouros culturais de valor imensurável. Não é só o valor material, mas também o valor intangível”, disse Roland Wöller, o ministro do Interior da Saxónia, a região cuja capital é Dresden.

Michael Kretschmer, Ministro Presidente da Saxônia, admitiu ter ficado devastado com a perda.

Michael Kretschmer

“Não foi só a galeria que foi assaltada. Todos fomos. Não é possível entender a nossa história, ou a história da Saxónia sem a Nova Abóbada Verde e a coleção de arte do estado”, disse Michael Kretschmer