A polícia alemã e os serviços fronteiriços descobriram um camião frigorifico com 31 migrantes no interior, na terça-feira.

O veículo, com matrícula turca, foi abordado na autoestrada A17, durante a noite, e no interior da câmara frigorifica foram encontrados os refugiados, juntamente com fruta e vegetais.

A viatura foi parada e fiscalizada perto da fronteira com República Checa, na cidade de Dresden, na zona mais oriental da Alemanha.

As autoridades alemãs não revelaram a nacionalidade nem o estado de saúde destas 31 pessoas.

Um pouco por toda a Europa, dezenas de migrantes perdem a vida enquanto tentavam entrar no espaço Schengen.

Nos últimos anos foram recorrentes os casos de refugiados ilegais encontrados no interior de camiões.

Em 2019, no Reino Unido foram encontrados um camião com 39 migrantes já sem vida, em Essex, num caso que ficou conhecido como “O Camião dos Horrores”. O crime levou à detenção de pelo menos 26 pessoas no Reino Unido, França e Bélgica.

Já em 2015, 71 migrantes morreram, 59 homens, oito mulheres e quatro crianças, dentro de um camião na Áustria.