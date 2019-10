O condutor de um camião roubado embateu contra vários carros que estavam parados, tendo provocado vários feridos, em Limburg, na Alemanha.

De acordo com o Deutsche Welle, que sita as autoridades locais, várias testemunhas confirmaram que o homem assumiu o controlo da viatura por volta das 17:20 de segunda-feira (mais uma hora em Lisboa) e foi contra oito carros que estavam parados num semáforo. O incidente ocorreu junto à principal estação ferroviária de Limburg.

Numa publicação na rede social Twitter, as autoridades deram conta de apenas oito feridos, mas os media locais falam entre 16 a 17.

Aktuelle Informationen zu #Limburg:



Es gab 8 verletzte Personen.



Davon konnte eine Person nach medizinischer Versorgung vor Ort bereits entlassen werden.



Sieben Personen wurden nach Behandlung noch in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen. — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) October 8, 2019

Há várias viaturas que ficaram completamente danificadas por terem sido esmagadas pela força do embate.

O condutor, que também ficou ferido, foi de imediato detido. As vítimas foram na sua maioria transportadas para o hospital, sendo que uma se encontra em estado crítico.

Até ao momento, ainda não foram apuradas as motivações do suspeito. No entanto, as autoridades foram questionadas se a hipótese de terrorismo estaria em cima da mesa, ao qual responderam "não estamos a descartar nada".