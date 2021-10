O tráfego aéreo foi interrompido sábado à noite no aeroporto de Weeze, no oeste da Alemanha, depois de um veículo ter passado a vala de proteção e parado junto à pista, aparentemente devido a um problema de saúde do condutor.

Fontes policiais disseram hoje que o condutor, um homem de 59 anos, perdeu o controlo do veículo, que passou a vala de proteção do aeroporto e se dirigiu à pista de aterragem.

O veículo foi rapidamente rodeado por viaturas policiais e do serviço de segurança do aeroporto, tendo sido abortada a aterragem de um avião da Ryanair proveniente de Roma.

O avião foi desviado para Munster, na mesma região da Renânia do Norte–Westfalia, tendo descolado pouco depois de novo para Weeze.

O condutor sofreu, aparentemente, um problema de saúde enquanto conduzia numa estrada junto ao aeroporto, tendo saído da via e atravessado a vala de proteção.

Segundo a agência espanhola Efe, além da medicação que toma devido a um problema de saúde, as autoridades verificaram que tinha consumido álcool, tendo sido hospitalizado para ser observado por médicos.