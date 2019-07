A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou, esta sexta-feira, que o seu Governo decidiu ser mais ambicioso nas medidas contra as alterações climáticas como resposta à mobilização e marchas pelo ambiente de crianças e adolescentes inspirados pela jovem ativista sueca Greta Thunberg.

Merkel fala em conferencia de imprensa ao mesmo tempo que decorria em Berlim uma manifestação com a participação de centenas de jovens integrada na ação com o lema “Fridays for Future”, que em português significa sexta-feira pelo futuro.

A seriedade com a qual Greta e muitos, muitos jovens disseram que é o futuro que está em causa… levou-nos a encarar o tema de forma mais séria”, admitiu e declarou Angela Merkel durante a última conferência de imprensa antes da sua pausa para férias.

A chefe do governo alemão anunciou que o seu executivo apresentará no próximo dia 20 de setembro a estratégia para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa, incluindo a remoção do carvão na produção de eletricidade.

A Alemanha reconheceu que falhará as suas metas de redução de emissões para 2022, mas mantém a expectativa de uma redução de 55% em 2030, em comparação a 1990.

Para alcançar esta meta, o Governo decidiu abandonar as centrais termoelétricas a carvão até 2038, um prazo considerado longo pelos ativistas e desprovido de um calendário preciso para encerrar as minas e centrais.

Ao mesmo tempo que Angela Merkel se diria aos jornalistas, a ativista Greta Thunberg falava aos manifestantes em Berlim.

Quando és um ativista pelo clima, especialmente um jovem ativista do clima, muitas vezes tens a sensação de que o futuro depende de ti, de nós, e é um fardo pesado para suportar”, declarou Thunberg.