Um piloto alemão desenhou uma seringa nos céus, com o avião, para comemorar o início da vacinação contra a covid-19 na Europa. A Alemanha iniciou a vacinação ainda no sábado, contrariando as indicações da Comissão Europeia, para que todos os estados membros avançassem com a vacina ao mesmo tempo.

Samy Kramer, de apenas 20 anos, fez um voo com uma aeronave, traçando uma seringa no mapa. Antes de descolar, traçou a rota no aparelho de GPS, para que o trajeto desse certo. O percurso foi registado pelo site flightradar24.com, que assinalou o feito no Twitter.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA — Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020

Ainda há quem se oponha à vacinação e a minha ação pode ser um lembrete para que pensem sobre isso", disse Samy Kramer, em declarações à Reuters, este domingo.

Talvez seja também um sinal de felicidade, porque a indústria da aviação foi muito atingida", completou.

A vacinação começou este domingo em toda a Europa. A Alemanha resolveu antecipar o processo em algumas instituições, justificando que tinha todas as infraestruturas preparadas, não fazendo sentido esperar mais um dia.