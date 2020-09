A polícia alemã encontrou, esta quinta-feira, os corpos de cinco crianças num apartamento da cidade se Solingen, no distrito de Hasseldelle. De acordo com o jornal Die Bild, as crianças tinham um, dois, três, seis e oito anos.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, pouco tempo antes do achado macabro, a mãe tinha sobrevivido ao atropelamento de um comboio na estação da cidade de Düsseldorf, a cerca de 35 quilómetros do local onde foram encontradas as crianças. A polícia acredita que se tratou de uma tentativa de suicídio. A mulher ficou gravemente ferida e está sob custódia policial.

A mulher, de 27 anos, tinha mais um filho, de 11, que foi encontrado são e salvo, na companhia da avó.