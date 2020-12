A polícia alemã resgatou, na quinta-feira, quatro cães bebés que estavam escondidos num frigorífico, durante buscas realizadas em três apartamentos nas cidades de Düsseldorf e Colónia.

De acordo com a imprensa local, foram libertados cães de várias raças: poodle schnauzer, bulldog francês, chihuahua e maltês.

Na sequência destas diligências, foram detidas quatro mulheres, com idades entre os 20 e os 61 anos, por suspeitas do crime de tráfico ilegal de animais. A operação contou com a colaboração de médicos veterinários.

Os animais resgatados vão receber cuidados médicos e, posteriormente, entregues a abrigos.

Esta investigação surgiu depois das autoridades terem recebido várias denúncias por parte de compradores, que teriam encontrado os pequenos cães, alegadamente já chipados e vacinados, em sites de venda online.

Dada a época natalícia, as autoridades alemãs aproveitaram para deixar um alerta:

A compra de cães bebés, cuja origem não pode ser localizada, e que são vendidos na internet ou em mercados, parques de estacionamento e outros locais, incentiva o comércio ilegal e, acima de tudo, é prejudicial para os animais. Os ativistas do bem-estar animal dizem que os cães bebés são muitas vezes torturados e entregues antes de conseguirem comer por conta própria. Evite este tipo de compras e faça pesquisas muito minuciosas antes de comprar um cão", lê-se numa publicação na rede social Facebook.