Cerca de 12.800 pessoas foram retiradas este domingo de Frankfurt, capital financeira da Alemanha, para permitir desativar uma bomba britânica de 500 quilos datada da Segunda Guerra Mundial, anunciaram as autoridades.

A bomba foi encontrada numa zona de construção no distrito de Gallus e o local teve de ser isolado num raio de 700 metros devido aos danos que o dispositivo poderia causar se explodisse, de acordo com as mesmas fontes.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a operação poderá demorar algum tempo e estender-se até à noite, de acordo com as autoridades.

Setenta e cinco anos após o fim da II Guerra Mundial, a Alemanha continua a ter muitas bombas por explodir, frequentemente encontradas em estaleiros de construção.

Sete dessas bombas foram desativadas este ano após terem sido descobertas no terreno escolhido para instalar a primeira fábrica europeia de carros elétricos Tesla, perto de Berlim em 2021.

Outras bombas foram desativadas este ano em Colónia (oeste) e Dortmund (oeste).

Em 2017, a descoberta de uma bomba de 1,4 toneladas em Frankfurt resultou na retirada de 65.000 pessoas, a maior operação de evacuação na Europa desde 1945.