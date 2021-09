Olaf Scholz, líder dos sociais-democratas alemães (SPD), e candidato a chanceler nas eleições de domingo disse este sábado à Lusa que deseja manter uma boa cooperação com o sul da Europa, nomeadamente com Portugal, caso venha a ser eleito.

Obviamente vamos ter uma boa cooperação com os primeiros-ministros de Portugal e Espanha. São bons amigos meus. Vou também trabalhar com a Itália. É o que eu vou fazer” , disse à agência Lusa Olaf Scholz, após o último comício dos social-democratas antes das eleições legislativas.

Scholz, referiu ainda que, nos últimos anos, ajudou a estreitar as relações entre os países do bloco europeu.

Congratulo-me por ter ter promovido, como vice-chanceler, uma melhor cooperação ao nível da União Europeia. Entre o norte e sul, o leste e o ocidente”, disse ainda à Lusa o vice-chanceler e ministro das Finanças do governo de coligação que de acordo com as sondagens pode vencer as eleições legislativas.