Um alemão de 33 anos pode ser o "doente zero" do coronavírus na Europa, de acordo com uma carta de médicos alemães publicada pelo New England Jornal of Medicine e divulgada, esta quinta-feira, pelo Corriere della Sera.

De acordo com a publicação, o homem sentiu os primeiros sintomas - febre alta e dificuldade em respirar - a 24 de janeiro. Mas, como melhorou, voltou ao trabalho a 27 de janeiro.

O mesmo homem tinha assistido, a 20 e 21 de janeiro, a uma conferência com uma colega de Xangai que esteve na Alemanha de 19 até 22 de fevereiro sem qualquer sintoma de coronavírus.

No entanto, quando regressou à China, a mulher sentiu-se mal no voo de regresso e à chegada, a 26 de janeiro, deu positivo para coronavírus.

A 27 de janeiro, dia em que o alemão também voltou ao trabalho, a mulher avisou os sócios alemães de que tinha contraído o vírus e os empregados que tinham estado em contactos com ela começaram a ser sujeitos a análises. O homem de 33 anos, que agora estava assintomático, teve análise positiva.

No dia seguinte, outros três funcionários, que tinham estado em contacto com o alemão quando este estava assintomático, também deram positivo no teste.

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, no final do ano passado.

O surto de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Já provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

A Itália, o país mais afetado na Europa, anunciou na quarta-feira o encerramento de todas as escolas e universidades até 15 de março, como medida de precaução face à epidemia de Covid-19, que no país já matou mais de 100 pessoas. Em Portugal há 8 casos confirmados.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.