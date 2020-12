Ao segundo dia de vacinação no Reino Unido foi detetado o primeiro grande percalço. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA, na sigla original) alertou que quem sofra de reações alérgicas "significantes" não deve tomar, para já, a vacina produzida pela farmacêutica Pfizer contra a covid-19. Em causa estão duas reações adversas de profissionais do Serviço Nacional de Saúde britânico.

As pessoas em causa foram administradas com a vacina esta terça-feira, o primeiro dia do programa de vacinação nacional.

Ambos os profissionais de saúde têm um histórico de reações alérgicas graves, sendo que ambos precisam de andar com uma injeção de adrenalina caso tenham um choque anafilático, o que acabou por acontecer pouco tempo depois de tomarem a vacina.

O diretor médico do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra afirmou que vão ser seguidas as recomendações da MHRA, afirmando que a situação deve ser encarada com normalidade: "Como é comum em novas vacinas, a MHORA aconselhou como medida de precaução que as pessoas com historial de alergias não recebam a vacina".

Stephen Powis acrescentou ainda que ambos os profissionais de saúde acabaram por recuperar bem.

O Serviço Nacional de Saúde vai dar um cartão de registos a todas as pessoas vacinadas, através do qual poderá ser acompanhado todo o processo que se segue depois da tomada da primeira dose, havendo uma atualização constante até à tomada da segunda dose.

Patients who get the #COVID19 vaccine will be given a vaccine record card.



The card notes details about the patient's jab, and their appointment date for the second dose.



Similar cards are given out for other NHS vaccinations. The card is not intended for any other purpose. https://t.co/6SpK4q3e5L — Public Health England (@PHE_uk) December 8, 2020

O Reino Unido foi o primeiro país do Ocidente a aprovar uma vacina contra a covid-19, iniciando esta terça-feira um programa nacional de vacinação extensivo.

A vacina escolhida foi a da Pfizer, que é desenvolvida em parceria com a BioNtech e que também deve chegar a Portugal no início do ano de 2021.

A diretora do MHRA, June Raine, afirmou numa comissão parlamentar que os casos estão a ser acompanhados.

Para já, este revés significa que todas as pessoas deverão apresentar um historial clínico de alergias antes de tomar a vacina.

A vacinação começou na terça-feira em cinquenta grandes hospitais do Reino Unido, no que o governo chamou de “Dia V” (dia do V ou vacinação).

As primeiras doses destinam-se a pessoas com mais de 80 anos e funcionários do setor de saúde e lares de idosos.

A primeira pessoa do Reino Unido a receber a vacina contra a covid-19, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e a sua associada alemã BioNTech, foi uma mulher de 90 anos.

Margaret Keenan foi filmada enquanto lhe era administrada a vacina no Hospital Universitário de Coventry, no centro de Inglaterra.

O Reino Unido comprou milhões de doses a sete produtores diferentes.