Os trabalhadores da cadeia norte-americana CNN, que está sediada no edifício Time Warner, foram retirados das instalações ao início desta tarde devido a um alerta de bomba.

Num vídeo partilhado nas redes sociais pode ver-se os jornalistas Poppy Harlow e Jim Sciutto no ar quando se ouve o alarme a soar. A redação foi evacuada por precaução.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o

— 💀andrew👻kaczynski🎃 (@KFILE) October 24, 2018