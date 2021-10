O consenso científico em torno das Alterações Climáticas é cada vez maior, com 99,9% dos cientistas consideram que o Homem é o principal responsável pela crise climática, de acordo com um estudo publicado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos da América.

O grau de certeza científica sobre o impacto humano nos gases com efeito estufa é, neste momento, tão grande quanto ao nível de certeza sobre a Teoria da Evolução ou da ciência em torno das placas tectónicas.

O estudo em causa reviu quase 90 mil estudos, publicados entre 2012 e novembro de 2020, sobre a crise climática.

Este é um caso encerrado. Não há ninguém na comunidade científica que duvide que as alterações climáticas são causadas pelo Homem”, afirmou o principal autor do estudo, Mark Lynas, citado pelo jornal The Guardian.

A investigação foi realizada em duas fases :

Em primeiro lugar, os investigadores analisaram uma amostra aleatória de três mil estudos, nos quais encontraram apenas quatros artigos, em que os autores estava céticos de que a crise climática é causada por ação humana;

Em segundo lugar, os cientistas procuraram palavras-chaves, em 88.125 estudos, relacionadas com o ceticismo climático, como "ciclos naturais" e "raios cósmicos". Nesta amostra, foram encontrados apenas 28 artigos céticos, todos publicados em revistas científicas pouco conceituadas.

Já em 2013, uma pesquisa concluiu que 97% dos estudos publicados entre 1991 e 2012 apoiavam a ideia de que as atividades humanas, como a queima dos combustíveis, estão a alterar o clima do Planeta Terra.

É evidente que a influência humana tem aquecido a atmosfera, o oceano e a terra", salientou o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês).

Segundo o jornal The Guardian, o público em geral ainda não compreende estas conclusões, especialmente nos EUA, onde as empresas de combustíveis fósseis financiam a desinformação, à semelhança do que aconteceu indústria do tabaco, que durante vários anos lançou dúvidas na ligação entre o tabagismo e o cancro.

É bastante similar à desinformação sobre as vacinas. Ambos carecem de uma base científica e ambos têm um grande impacto na sociedade. As redes sociais que permitem que a desinformação climática se difunda precisam de analisar os algoritmos", reforçou Mark Lynas.

