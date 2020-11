A Bielorrússia reduziu esta semana a cooperação com a União Europeia, que prepara novas sanções contra o regime de Minsk devido à repressão de protestos pacíficos.

Lukashenko, no poder desde 1994, propôs reformar a Constituição para limitar os poderes presidenciais, o que foi recusado pela oposição no exílio, que considera tratar-se de um estratagema para ganhar tempo e manter-se na presidência.

Nas cidades de Grodno e Brest, consideradas as mais críticas em relação a Lukashenko pela proximidade com a Lituânia e a Polónia, também houve desfiles de protesto.

Com o fim de impedir a marcha de manifestantes de chegar ao centro da cidade, as autoridades locais colocaram ao início da manhã veículos militares nos acessos, encerraram 10 estações de metro e suspenderam o serviço de internet durante várias horas.

As organizações de direitos humanos calculam que tenham sido detidas mais de 200 pessoas, algumas das quais foram depois libertadas.

Segundo o comunicado, os manifestantes foram acusados de exibir símbolos e faixas proibidos, como cartazes com frases contra o governo e contra Lukashenko, reeleito em 09 de agosto em eleições consideradas fraudulentas pela oposição e por países ocidentais.

A polícia informou em comunicado que tinha detido "os participantes mais ativos" no protesto, que contou com dezenas de milhares de pessoas só na capital, Minsk.

Mais de 200 pessoas foram detidas hoje em Minsk durante o habitual protesto de domingo contra o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, com manifestações realizadas também em várias outras cidades da antiga república soviética.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

MotoGP: as imagens incríveis do acidente do espanhol Aron Canet em Portimão