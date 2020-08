Os protestos têm sido duramente reprimidos pelas forças de segurança, com quase 7.000 pessoas detidas, dezenas de feridos e pelo menos três mortos.

A oposição negou que pretenda reverter a ordem constitucional e insiste que a única saída da crise é convocar novas eleições, às quais Lukashenko - no poder desde 1994 - também poderá concorrer.

As autoridades bielorrussas abriram um processo criminal contra o recentemente criado conselho coordenador da oposição para a transferência pacífica do poder, que acusam de tentar tomar o poder.

"E não podemos deixá-los sem resposta" , acrescentou o ministro, que pediu às potências ocidentais que respeitem a soberania bielorrussa numa conversa telefónica com seu homólogo russo, Sergei Lavrov.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Vladimir Makei, garantiu hoje que as sanções da União Europeia contra Minsk não podem ser vistas de outra forma senão como "ações hostis" .

Embora tenha ficado em silêncio nos primeiros dias, Pompeo expressou o seu apoio às exigências da oposição bielorrussa para acabar com a repressão policial, convocar novas eleições e libertar todos os detidos.

Sobre o apelo para convocar novas eleições e diálogo com a oposição, Lukashenko insistiu que é "impossível falsificar 80% dos votos" e que pretende apenas dialogar com os trabalhadores.

“A situação no país é altamente politizada, mas não se deve pensar que seja catastrófica. Este é um problema meu e devo corrigi-lo. E nós vamos. Acreditem, nos próximos dias vamos resolvê-los” , disse.

No seu encontro com os trabalhadores da cooperativa, Lukashenko também prometeu resolver nos "próximos dias" a crise que eclodiu desde a sua reeleição em 09 de agosto .

Durante a campanha eleitoral, Lukashenko acusou a Rússia de apoiar candidatos da oposição e de planos para desestabilizar a situação na Bielorrússia, mas após a eclosão dos protestos pós-eleitorais no início de agosto, redirecionou os seus ataques contra países europeus, como a Polónia ou a República Checa.

As potências ocidentais querem criar um “corredor Báltico-Mar Negro, um corredor sanitário composto pelas três repúblicas bálticas, nós e a Ucrânia. Somos o último elo” , garantiu o Presidente.

“Os Estados Unidos planeiam e dirigem tudo e os europeus seguem o seu jogo” , disse Lukashenko ao reunir-se com trabalhadores da cooperativa agrícola Dzerzhinski.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou esta quarta-feira, pela primeira vez, os Estados Unidos de liderarem os protestos antigovernamentais no país e a União Europeia (UE) de fazer o seu jogo.

