O médico russo que tratou Alexei Navalny, depois de ter sido envenenado com o agente nervoso Novichok, está desaparecido desde sexta-feira.

Alexander Murakhovsky foi visto pela última vez a sair de uma casa de caça num veículo todo-o-terreno, na floresta de Omsk, na Sibéria, a cerca de 2.200 quilómetros de Moscovo.

As autoridades russas garantem que já está em curso uma operação de busca que conta com o apoio de vários serviços de emergência, drones, um helicóptero e vários voluntários no terreno.

Murakhovsky era o diretor clínico do Hospital de Omsk, na Sibéria, que recebeu Navalny depois deste se ter sentido mal durante um voo entre Tomsk e Moscovo, que fez uma aterragem de emergência em Omsk, no dia 20 de agosto de 2020.

Posteriormente, Alexander Murakhovsky foi promovido a ministro da saúde regional.

Alexei Navalny acabou por ser transferido para Berlim, na Alemanha, onde se confirmou que tinha sido envenenado com o agente nervoso Novichok. As análises ao sangue principal opositor de Putin, feitas em três países europeus, revelaram a presença da toxina.

O Kremlin já rejeitou, por variadas ocasiões, as acusações de tentativa de homicídio de Navalny.

O opositor político está preso desde de fevereiro, acusado de ter de difamar um antigo combatente russo da segunda guerra mundial.

Navalny esteve, entretanto, em greve de fome e voltou a ser hospitalizado numa prisão russa. Tendo surgido em tribunal, através de videoconferência, visivelmente debilitado, no fim de abril.