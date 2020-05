O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, pediu desculpas por ter quebrado as regras do confinamento, ao ter ficado num restaurante, em Viena, para além do horário de encerramento.

Van der Bellen, de 76 anos, disse que perdeu a noção do tempo enquanto conversava com os amigos num restaurante italiano no centro da cidade.

“Sinto muito, foi um erro”, começou por dizer.

“Saí pela primeira vez desde o estado de emergência com dois amigos e a minha mulher. Perdemos a noção do tempo enquanto conversávamos”, escreveu o governante no Twitter.

Der Bundespräsident zu heutigen Medienmeldungen: „Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden & meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler“ (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

Uma das últimas imposições do governo austríaco dita que os restaurantes e cafés, que foram autorizados a reabrir na semana passada, devem fechar, o mais tardar, às 23 horas.

Agora, o restaurante pode ser multado por violação das regras, mas Van der Bellen disse que “assumiria a responsabilidade” se o proprietário vier a ser notificado, mas ao jornal Krone, o dono do restaurante afirma que o estabelecimento foi encerrado dentro do horário previsto por Lei.