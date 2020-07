Três dias depois de ter sido chamada "cabra do c......" pelo republicano Ted Yoho nas escadas do Capitólio e um dia depois de ter rejeitado uma espécie de pedido de desculpa do colega, a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez levou o incidente a plenário e condenou, nesta quinta-feira, a aceitação generalizada da violência contra as mulheres, da qual o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é exemplo.

O seu discurso na Câmara dos Representantes está a ser considerado um momento extraordinário de empoderamento das mulheres num país com uma cultura sexista, com mais de uma dúzia de congressistas a usarem da palavra sobre o mesmo tema e assumirem ter sido já insultadas por colegas.

Esta questão não é sobre um incidente, é cultural. É uma cultura de aceitar a violência e a linguagem violenta contra as mulheres, com toda uma estrutura de poder a suportá-la", afirmou Alexandria Ocasio-Cortez, de 30 anos, eleita por Nova Iorque, referindo-se a Donald Trump.

Here is my full response regarding Mr. Yoho and the culture of misogyny that inspired his actions.



I am deeply appreciative of my colleagues and everyone speaking up and out against the rampant mistreatment of women both in Congress and across the country. ⬇️ https://t.co/nFfxy5UdmP — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 23, 2020

A polémica surgiu depois de um jornalista do The Hill ter ouvido Ted Yoho chamar "cabra do c......" a Alexandria Ocasio-Cortez, após se terem cruzado nas escadas do Capitólio, na segunda-feira. O congressista republicano abordou a colega democrata para criticá-la por ter dito que o aumento da criminalidade durante a pandemia está relacionado como aumento do desemprego e da pobreza.

Ocasio-Cortez disse, no plenário, que Ted Yoho apontou-lhe o dedo à cara e disse que ela era "nojenta, maluca e perigosa". A democrata contou, também, que, apesar de não ter ouvido, sabe que o republicano chamou-lhe "cabra do c......" à frente de jornalistas.

A congressista afirmou, ainda, que não é por o colega ser marido e pai que tem desculpa.

Ter uma filha não faz um homem decente. Ter uma mulher não faz um homem decente. Tratar as pessoas com dignidade e respeito faz um homem decente. Um homem decente não pede desculpa para ficar bem na fotografia ou para conquistar um voto. Um homem decente pede desculpa, genuinamente, para reparar e reconhecer o dano causado, para que todos possamos seguir em frente", afirmou.

Nenhum republicano abordou o assunto no plenário, mas, mais tarde, o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, saiu em defesa do congressista Ted Yoho, de 65 anos.

Quando alguém pede desculpa deveria ser desculpado", afirmou.