Morreu o enfermeiro italiano que tinha voltado ao ativo para ajudar os colegas no combate à pandemia de covid-19.

Alfonso Durante, de 75 anos, foi infetado com o novo coronavírus e "em pouco tempo" deu entrada nos cuidados intensivos, onde acabou por morrer, avançaram os colegas do enfermeiro no Facebook.

O italiano reforçou a equipa de emergências de uma instituição de saúde em Grumo Nevano, perto da cidade de Nápoles, na região da Campania.

Alfonso Durante, um verdadeiro herói durante a pandemia, deixou-nos", refere a página.

Dada a crescente pressão que a segunda vaga está a colocar nos sistemas de saúde europeus, muitos países estão a pedir a profissionais de saúde reformados que voltem ao ativo. É o caso de Itália, que tem visto uma subida gradual no número de infeções e internamentos diários.

Os antigos colegas de Alfonso Durante apelidam-no de "herói" e referem-se a ele como alguém que tinha sempre um sorriso no rosto.

O conselheiro regional de Campania, Francesco Emilio Borrelli, propôs que o enfermeiro seja distinguido com uma medalha por "honra civil".

Se ele não merece, não sei quem merece", disse.

A publicação apela a que profissionais da saúde que estejam na reforma se mantenham em casa, evitando colocar-se em risco, uma mensagem que entra em conflito com alguns apelos feitos ao longo dos últimos meses para que médicos e enfermeiros reformados possam ajudar.

