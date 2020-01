Um incêndio obrigou ao encerramento de parte do aeroporto de Alicante-Elche, na região da Andaluzia, em Espanha. O fogo deflagrou na tarde desta quarta-feira por volta das 13:30 locais (12:30 em Lisboa).

Segundo os meios de comunicação, o fogo terá começado na cobertura do terminal de chegadas, acabando por levar à evacuação do local e ao encerramento do tráfego aéreo de chegadas. O terminal de partidas não foi afetado e continuou a operar de forma regular.

👉 Actualización



El Aeropuerto de #Alicante-#Elche no admite vuelos de llegadas. Hasta ahora se están operando salidas. — Aena (@aena) January 15, 2020

Cerca de duas horas e meia depois o incêndio foi dado como controlado pelos bombeiros, acabando por se proceder à reabertura do aeroporto.

O fogo acabou por afetar quatro voos, que tiveram de ser desviados para os aeroportos de Valencia (um) e da região de Murcia (três). Os aviões vinham de Bruxelas e de Oslo, respetivamente.

Segundo o Centro de Informação e Coordenação de Urgências de Espanha não há vítimas a registar.