Já se sabia que o consumo de carnes vermelhas e processadas aumentava o risco de diagnóstico de cancro de intestino. Agora, um estudo realizado por investigadores da Universidade Oxford conclui que o consumo de carne vermelha, carne processada e carne de aves, como frango e peru, sozinhos ou em conjunto, pelo menos três vezes por semana, está associado a um risco maior de nove doenças não cancerígenas, como doenças cardíacas, diabetes e pneumonia.

Os resultados, publicados na revista BMC Medicine, são baseados na análise dos dados de 474.985 britânicos de meia-idade. Os cientistas cruzaram os pormenores fornecidos sobre as suas dietas com as informações dos seus registos médicos, por exemplo sobre internamentos hospitalares, e também os dados relativos à mortalidade nos últimos oito anos.

O estudo concluiu: “Em média, os participantes que relataram consumir carne regularmente (três ou mais vezes por semana) tiveram mais comportamentos e características adversas à saúde do que os participantes que consumiram carne com menos regularidade".

O maior consumo de carne vermelha, processada não processada, combinada foi associado a maiores riscos de doença cardíaca isquémica, pneumonia, doença diverticular, pólipos do cólon e diabetes, e maior consumo de carne de frango foi associado a maiores riscos de doença de refluxo gastroesofágico, gastrite e duodenite, doença diverticular, doença da vesícula biliar e diabetes.”

Os investigadores, liderados por Keren Papier, do Departamento de Saúde da População da universidade, descobriram que cada 70 gramas de carne vermelha não processada ou de carne processada que alguém consome diariamente aumenta o risco de doenças cardíacas em 15% e de diabetes em 30%.

Essas carnes podem aumentar o risco de doenças cardíacas porque contêm ácidos saturados, que podem aumentar a lipoproteína de baixa densidade ou colesterol "mau", que é conhecido por aumentar o risco de problemas cardíacos.

Da mesma forma, cada 30 gramas de carne de frango ingeridos diariamente aumentam o risco de desenvolver refluxo gastroesofágico em 17% e de diabetes em 14%, concluíram os cientistas.

Sublinhe-se, ainda, que esses riscos são maiores em pessoas obesas.

Há muito tempo sabemos que o consumo de carne vermelha não processada e de carne processada é provavelmente cancerígeno e esta investigação é a primeira a avaliar o risco de 25 condições de saúde não cancerosas em relação à ingestão de carne”, disse Papier.

Segundo esta investigadora, seriam necessários mais estudos para saber se as diferenças de risco observadas refleten “relações causais [com o consumo de carne] e, se assim for, até que ponto essas doenças poderiam ser prevenidas diminuindo o consumo de carne”.

As conclusões deste estudo dão razão a outros estudos realizados anteriormente e que alertam para os perigos do consumo excessivo de carne. A Public Health England, por exemplo, já tinha aconselhado quem come mais de 90g de carne vermelha ou processada por dia a reduzir para 70g

“Globalmente, as evidências sugerem que as pessoas que comem carne vermelha e processada devem limitar a sua ingestão. Embora possa fazer parte de uma dieta saudável, comer muita carne tem sido associado a um risco maior de desenvolver cancro de intestino", disse Alison Tedstone, nutricionista da Public Health England, citada pelo The Guardian. ”Para o bem de sua saúde, as pessoas devem seguir as orientações para uma dieta saudável e balanceada."