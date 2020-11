As imagens repetem-se um pouco por todo o país: longas filas de carros para acederem aos bancos alimentares nos Estados Unidos. É assim em Nova Iorque, no Utah, na Califórnia, na Florida ou no Texas.

No último fim de semana, o Banco Alimentar do Norte do Texas organizou uma distribuição de bens alimentares em Dallas. De acordo com Anna Kurian, porta-voz do Banco Alimentar do Norte do Texas, em declarações à CNN, foram distribuídos 273 mil quilos de alimentos a cerca de 25 mil famílias, incluindo 7.280 perus para o Dia de Ação de Graças, que se comemora a 27 de novembro.

As imagens mostradas pelos meios de comunicação e através das redes sociais mostram filas de carros com quilómetros para a recolha de alimentos em sistema drive-thru. Pessoas que são levadas pelo desespero da fome a pedir comida para pôr na mesa.

Thousands of families lined up in Dallas on Saturday for a giveaway hosted by the North Texas Food Bank, and the organization called it its largest ever. https://t.co/5B3tXMXLn6 — CBSDFW (@CBSDFW) November 15, 2020

A CBS diz que as filas chegaram a ter mais de seis mil carros, prefazendo filas de mais de 20 quilómetros.

“Muitas das pessoas que estão a procurar-nos ou aos nossos parceiros estão a fazê-lo pela primeira vez”, disse à CNN Anna Kurian, para mostrar que a pandemia fez crescer a fome e a pobreza.

A reportagem da CNN encontrou muitas pessoas desempregadas por causa da pandemia. Encontrou também quem tenha perdido o emprego antes da pandemia e não tenha sido capaz de recuperar a vida ativa por causa da crise pandémica.

Thousands of people lined up for groceries at a food bank distribution event in Dallas, Texas, this weekend, with organizers saying the Covid-19 pandemic has increased need in the city. https://t.co/1qvO4l4Ddb — CNN (@CNN) November 16, 2020

De acordo com a NBC News, também na Califórnia se registou um aumento da procura de ajuda alimentar em mais de 125%. As filas para aceder aos bancos alimentares também aqui são gigantes.

Estima-se que, por todo o país, haja mais de 24 milhões de pessoas a precisar de ajuda e sem serem capazes de comprar comida. Mais de seis milhões terão aparecido a pedir ajuda pela primeira vez por causa da pandemia.

Thousands of cars lined up to collect food in Dallas, Texas, over the weekend, stretching as far as the eye can see. pic.twitter.com/xLFGOcBkPK — CBS News (@CBSNews) November 16, 2020

Os Estados Unidos têm mais de 11 milhões de infetados com covid-19 e já contabiliza quase 250 mil mortos por infeção com SARS-CoV-2.