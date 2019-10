Uma pequena aeronave ficou embrenhada nos cabos elétricos de um teleférico de ski nos Alpes italianos, em Prato Valentino, no domingo passado, na sequência de um acidente.

As imagens do aparelho preso nos cabos foram divulgadas por uma equipa de resgate de montanha italiana, escreve a BBC.

O piloto do avião ficou com ferimentos ligeiros depois de ter sido projetado para fora do aparelho. De acordo com os socorristas, está atualmente a receber tratamento hospitalar.

O único passageiro a bordo não sofreu quaisquer ferimentos.

As causas do incidente ainda estão por apurar.