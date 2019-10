Uma águia-rabalva equipada com uma câmara vai mostrar ao mundo o impacto do aquecimento global nos Alpes.

Através dos olhos de Victor, de nove anos, um exemplar da maior águia da Europa, vai ser possível observar o estado em que se encontram os glaciares que atravessam os Alpes, alguns em risco de colapso devido às alterações climáticas, como o Monte Branco, em Itália.

O primeiro voo oficial acontece nesta quinta-feira, desde o topo da montanha suíça de Piz Corvatsch. Victor, que voará com uma câmara de 360º e um GPS, segue depois para os Alpes alemães, austríacos e italianos, terminando a viagem sobre os Alpes franceses no próximo dia 7.

Está previsto que percorra três a cinco quilómetros numa altitude de 3000 metros até 1500, num total de cinco voos.

O objetivo é derrotar a apatia no que respeita ao combate às alterações climáticas e também no sentido de proteger as próprias aves.

A Humanidade tem dois sonhos: nadar com golfinhos e voar com as águias. Esta é a primeira vez que todos voamos nas costas de uma águia numa distância destas e com esta vista, e podemos ver como é um voo real de uma águia. Como podemos convencer as pessoas a proteger as aves e o seu ambiente se nunca mostramos o que elas veem?”, afirmou o falcoeiro francês e fundador da Freedom Conservation, Jacques-Olivier Travers, em declarações à Associated Press (AP).