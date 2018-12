Se, há uns anos, avisou que os humanos eram "uma praga" para a Terra, agora o naturalista britânico David Attenborough, eterna voz do programa da BBC Planeta Terra, adverte que as alterações climáticas - que, claro, têm a mão de todos nós - são a maior ameaça para a humanidade em milhares de anos.

Foi este o alerta que o histórico narrador e apresentador de programas sobre a vida selvagem da BBC deixou na cerimónia de abertura da cimeira do clima, na Polónia, onde assumiu o "lugar de povo", para lhe dar voz. Aos 92 anos, "As pessoas de todo o mundo têm-se expressado. A mensagem é clara: o tempo está a esgotar-se. Elas querem que vocês, os tomadores de decisão, ajam agora", instou, citado pela televisão britânica, acrescentando que está nas mãos dos líderes evitar o colapso.

Sir David Attenborough at #COP24: "If we don’t take #ClimateAction, the collapse of our civilisations and the extinction of much of the natural world is on the horizon." #TakeYourSeat pic.twitter.com/kjbUvLntBf

— UN Climate Change (@UNFCCC) December 3, 2018