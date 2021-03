A NATO vai reduzir as "emissões militares" para ajudar no combate às alterações climáticas, anunciou, nesta quarta-feira, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Aproveitando a visita a Bruxelas do enviado-especial dos Estados Unidos para as alterações climáticas, John Kerry, Stoltenberg defendeu que a NATO não pode ficar para trás nesta luta e deve, pelo contrário, dar o exemplo.

Great to welcome @ClimateEnvoy John Kerry to Brussels. We agree that climate change makes the world more unsafe, so #NATO needs to step up and play a bigger role in combating it – including by reducing military emissions. I look forward to working closely together. #NATO2030 pic.twitter.com/Bn1dF6D8Mq