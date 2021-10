Os líderes das 20 maiores economias do mundo chegaram este domingo a um acordo para limitar o aumento da temperatura média a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

A informação está a ser avançada pela agência AFP, que cita fontes ligadas à reunião que decorre em Roma.

Os líderes presentes na capital romana chegam assim a um acordo que prevê ir mais longe do que o estabelecido no Acordo de Paris, em 2015, quando se cifrou como meta máxima os 2 graus, ainda que na altura se tenha falado que 1,5 graus seria o "ideal".

Este acordo é alcançado no dia em que começa a COP26, a Cimeira do Clima que se realiza em Glasgow, e na qual são esperados desenvolvimentos sobre a atuação contra as alterações climáticas.

Além de conjugar as maiores economias, o G20 tem também a maioria dos países mais poluentes, como são os casos de China, Estados Unidos ou Rússia, que assim se comprometem a uma meta ambiciosa.