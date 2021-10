O príncipe William criticou, esta quarta-feira, os investimentos dos empresários no turismo espacial, e defendeu, em contrapartida, que “os grandes cérebros” de todo o mundo deveriam estar focados em “salvar” o planeta Terra.

“Precisamos que alguns dos melhores cérebros de todo o mundo estejam concentrados em salvar este planeta, e não a tentar encontrar um novo sítio para viajar ou viver”, frisou, referindo-se à atual corrida espacial conduzida pelos homens mais ricos do mundo, como Elon Musk e Jeff Bezos, CEOs da Tesla e da Amazon, respetivamente.

O Duque de Edimburgo admitiu, em entrevista à BBC, que não vê “qualquer interesse” nas viagens para o espaço, salientando as emissões de gases de dióxido de carbono que estão associadas aos voos espaciais.

Esta questão assume particular importância para as gerações mais jovens, apontou, acrescentando que as crianças vivem hoje numa crescente “ansiedade climática” face aos seus “futuros ameaçados”.

Pai de três filhos – o Príncipe George, de 8 anos, o Príncipe Louis, de 3 anos, e a Princesa Charlotte, de 6 – William desafiou as gerações adultas a recordarem as suas memórias de infância passadas no exterior, algo que está a ser “roubado às futuras gerações”, alertou.

O Duque de Edimburgo considerou que “seria um desastre absoluto” se o Príncipe Charles, um dos sucessores ao trono do Reino Unido, ainda apelasse à proteção do planeta Terra “dentro de 30 anos”.

“É realmente fundamental que estejamos focados neste [planeta], em vez de desistirmos dele e mudarmo-nos para o espaço”, acrescentou, apontando para a necessidade de encontrar “soluções para o futuro”.

Na quarta-feira passada, o ator de Hollywood William Shatner (conhecido pelo seu papel de capitão Kirk, da série de ficção científica Star Trek) tornou-se no homem mais velho a viajar para o espaço, com 90 anos, numa cápsula da Blue Origin, desenvolvida por Jeff Bezos, que cumpriu a sua primeira viagem espacial em julho deste ano.

VEJA TAMBÉM:

O PRIMEIRO VOO COM TURISTAS NO ESPAÇO

PRIMEIROS TURISTAS DA SPACEX JÁ INICIARAM "CRUZEIRO ESPACIAL" DE TRÊS DIAS

QUANDO A REALIDADE IMITA A FICÇÃO: WILLIAM SHATNER, O CAPITÃO KIRK DE STAR TREK, VAI AO ESPAÇO