Um rapaz de 11 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, num parque de diversões, após um dos barcos da diversão aquática “Raging River” ter virado. O acidente aconteceu no sábado, por volta das 19h35, no parque “Adventureland”, na cidade de Altoona, nos Estados Unidos.

Dos seis passageiros resgatados, um sofreu ferimentos ligeiros e três foram levados para o hospital em estado crítico, disse o Departamento de Polícia de Altoona num comunicado.

Michael Jaramillo, de 11 anos de idade, morreu no domingo, devido à gravidade dos seus ferimentos.

O “Adventureland Park” expressou, nas redes sociais, a sua tristeza pela morte do jovem.

"A Adventureland entristece-se ao saber da morte do rapaz envolvido no acidente do Raging River. Estamos a trabalhar juntamente com as autoridades locais e gostaríamos de lhes agradecer mais uma vez pelos seus esforços. Neste momento, pedimos as vossas orações pelo jovem e pela sua família, bem como pelos membros da nossa equipa que estiveram no local".