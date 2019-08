Tem seis anos, mas já é uma fonte de inspiração um pouco por todo o mundo. Colton, um menino norte-americano, é a companhia diária do bisavô de 79 anos, que sofre de Alzheimer. Ajuda-o nas tarefas diárias e a mãe, orgulhosa, partilhou nas redes sociais um vídeo de um desses momentos.

Franklin tem quase oito décadas de vida e tem no bisneto uma ajuda preciosa para o dia-a-dia. Demente e com Alzheimer, já não consegue executar várias das tarefas simples do quotidiano como comer.

Nicole Eastridge, mãe de Colton e neta de Franklin, é quem lhe dá assistência diária, mas o bisneto é uma importante ajuda nesta família que vive no estado da Virginia, nos Estados Unidos.

No vídeo partilhado no Facebook pela mãe de Colton, é possível assistir a um dos momentos entre bisavô e bisneto. Nas imagens vê-se o menino a dar a comida à boca do bisavô.

O meu avô Franklin vive sozinho, mas não consegue tomar conta dele próprio, por isso vamos à casa dele todos os dias. O Colton quer ir sempre comigo. Ele ajuda-o a beber água, empurra a cadeira de rodas e calça-lhe os sapatos”, disse Nicole, de 28 anos, de acordo com o Daily Mail.

O vídeo tornou-se viral e as visualizações não param de aumentar.