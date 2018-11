Amal Hussain tinha sete anos e sobrevivia num campo de refugiados no norte do Iémen, à fome, malnutrição, e tudo o mais que continua a atingir milhões de refugiados naquele país devastado pela guerra, entre um governo suportado pela Arábia Saudita e fações apoiadas pelo Irão. Morreu esta sexta-feira, dias depois do repórter norte--americano Tyler Hicks ter divulgado a sua foto por todo o mundo, tornando-a um símbolo daquela crise humanitária.

A notícia da morte da menina Amal foi comunicada ao jornal The New York Times, para o qual trabalha o repórter Tyler Portis Hicks, Prémio Pulitzer, o qual confessou a um programa de rádio que fotografar Amal foi "difícil" e "doloroso", mas também "importante".

Na semana passada, o chefe dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, Mark Lowcock, avisou o Conselho de Segurança, de que o Iémen está em perigo de ser engolido por uma "iminente e grande falta de alimentos" que pode afetar 14 milhões de pessoas.

Yemen stands on a precipice. The international community has a real opportunity to halt the senseless cycle of violence and to prevent an imminent catastrophe. The time to act is now. pic.twitter.com/4k1IBIzX0U

— António Guterres (@antonioguterres) 2 de novembro de 2018