Uma hospedeira de bordo da companhia aérea da Philippine Airlines está a ser elogiada na Internet pelo gesto que teve para com uma passageira e o seu bebé.

Patrisha Organo, de 24 anos e residente nas Filipinas, partilhou a história na rede social Facebook, onde contou que ouviu uma criança a chorar de fome, após a descolagem do avião onde trabalha. A mãe da criança tinha passado toda a noite no aeroporto à espera do voo e todo o leite que levou já tinha acabado.

Estava tudo a correr bem quando ouvi um choro de um bebé. Um choro que faz uma pessoa querer ajudar”, escreveu Patrisha no Facebook.

A hospedeira de bordo tem uma filha de nove meses que ainda está a ser amamentada. Quando ouviu o choro do bebé e dado que sabia da ausência do leite ofereceu-se para amamentá-lo numa parte mais reservada do avião.

Eu senti algo no coração. Não há fórmula de leite a bordo. Eu pensei para mim que só havia uma coisa que poderia oferecer e era o meu próprio leite. Então ofereci-o."

Ao ser amamentado, o bebé acabou por adormecer e só acordou na aterragem. A mãe aceitou a ajuda e ficou muito agradecida.

O bebé estava com muita fome e vi o alívio nos olhos da mãe. Continuei a alimentá-lo até ele adormecer”, contou a hospedeira que publicou a imagem do momento.

Este gesto significou muito para Patrisha Organo, num dia em que a hospedeira define como “especial”. A hospedeira estava a ser avaliada naquele voo, em que os seus superiores estavam a supervisionar o seu comportamento.