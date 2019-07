Uma assistente de bordo da holandesa KLM pediu a uma passageira que amamentava a filha num voo daquela companhia aérea que se tapasse. A denúncia foi feita no Facebook pela própria mulher, que conta que o episódio aconteceu há cerca de um mês numa viagem com partida de São Francisco, EUA, e com destino a Amesterdão, na Holanda.



Shelby Angel recorda que estava a amamentar a filha de um ano ainda antes de o avião descolar quando foi abordada por uma assistente de bordo, que lhe trazia um cobertor.

En resposta à divulgação do episódio, e depois de ter sido questionada no Twitter sobre a política para a amamentação, a KLM respondeu apenas que permite o ato nos voos que opera.

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this.