A jornalista Anna Tims, do jornal britânico The Guardian, conta uma história peculiar na sua coluna de opinião desta quinta-feira. A britânica recebeu um pedido de ajuda, depois de uma criança ter gastado mais de 600 euros em compras feitas online. A leitora que colocou a dúvida, que assina como JS, conta que, até ser decretado o confinamento, ela e o marido monitorizavam ao pormenor a utilização dos ecrãs por parte do seu filho, que tem sete anos.

Mas após ser decretado o confinamento no Reino Unido, tornou-se quase impossível acompanhar todas as interações da criança com os ecrãs.

Em setembro passado, o pai da leitora ofereceu à criança um Kindle Fire, um tablet disponibilizado na plataforma de vendas online Amazon.

Até fevereiro, o menino fez um uso moderado do aparelho, mas, assim que passou a estar 24 horas em casa, a utilização mudou. O casal deixou de acompanhar o filho com tanta atenção, e durante os meses de fevereiro e março a criança gastou 600 libras (cerca de 670 euros) na compra de jogos online.

A situação só foi descoberta quando a irmã da mulher alertou que a conta da Amazon do pai (avô da criança) dava conta de elevados pagamentos na plataforma.

JS apressou-se a ligar para a Amazon, mas a linha de atendimento ao público estava suspensa.

Tornou-se óbvio que múltiplas compras do mesmo produto feitas no mesmo dia foram causadas pelo facto de o meu filho pressionar um botão repetidamente", explicou.

Em resposta à dúvida, e tendo em conta que recebeu muitas mensagens do mesmo género, Anna Tims alerta para o facto de este tipo de produtos ser facilmente adquirido pelas crianças.

Com efeito, basta a conta estar ligada a um método de pagamento para que, com apenas um clique, se proceda a uma transação. A jornalista alerta que todos os pais devem vigiar os aparelhos eletrónicos utilizados pelos seus filhos.

A situação acabou por ser resolvida, e a Amazon concordou em devolver o dinheiro após o contacto feito pela leitora. Anna Tims ressalva a importância de ativar os controlos parentais e perceber quais os métodos de pagamento e as passwords utilizadas nos acessos online, mantendo esses dados ocultos das crianças.