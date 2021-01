O Ministério da Saúde brasileiro confirmou esta sexta-feira o primeiro caso de reinfecção pela variante do coronavírus do Amazonas. Trata-se de uma mulher de 29 anos do Estado da Amazónia que está com sintomas leves de covid-19.

A mulher foi diagnosticada com a doença duas vezes, sendo a primeira em março e a segunda, em dezembro, nove meses depois.

De acordo com a imprensa brasileiro, a segunda análise revelou que ela tinha sido infetada pela variante do coronavírus do Amazonas, a B.1.1.28.

A nova variante foi detetada pela primeira vez em turistas japoneses que tinham passado pela região da Amazónia.

