A cascata mais alta do Equador desapareceu. A maioria da água que caia de uma altura de cerca de 150 metros parece ter sido engolida por um buraco que apareceu uns metros antes do início da cascata.

A cascata de San Rafael, situada no rio Coca, numa zona de interseção das montanhas dos Andes com a bacia do rio Amazonas, cortava a densa vegetação tropical e era casa de borboletas raras. Considerada um dos pontos ponto turísticos do país, chegava mesmo a atrair 10.000 turistas por ano.

De acordo com os especialistas do Ministério do Ambiente do Equador, a água deixou de correr em abundância, no início de fevereiro e parou por completo no final de março.

O buraco que "engoliu" a maioria da água que corria apareceu alguns metros antes do início da cascata e desviou o curso do rio.

O que antes era uma imponente queda de água está agora dividida em três pequenas cascatas e a água corre em tão pouca quantidade que não chega sequer a ser vista através dos pontos de observação instalados à volta da cascata original.

Os investigadores acreditam que as três correntes podem causar erosão no canal inicial e criar outro rio em direção à nascente, o que consequentemente pode levar à mudança da tipografia do vale.

Mas as razões que levaram ao aparecimento do buraco e que mudaram o curso do rio ainda são desconhecidas. Alguns geólogos acreditam foi uma causa natural devido ao facto de se tratar de uma zona de grande atividade sísmica, enquanto outros defendem que pode ter sido uma consequência da construção de uma barragem no rio.

De acordo com a NASA, o ministro do Turismo do Equador já anunciou que não planeia reconstruir a cascata e a mesma já nem aparece no site de turismo do país, sendo agora apenas parte da história do Equador.