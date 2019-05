A Alemanha inaugurou a primeira autoestrada elétrica para camiões. O projeto, que visa reduzir as emissões de gases poluentes como o dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, foi inaugurado esta terça-feira.

O sistema elétrico foi implementado num troço com cerca de dez quilómetros numa autoestrada perto do aeroporto de Frankfurt.

A iniciativa, que dá pelo nome de Elisa (sigla de Electrified Innovative Heavy Traffic on the Autobahn - inovação elétrica para o trânsito intenso na autoestrada), parte de uma parceria entre o Ministério do Ambiente alemão e a empresa Siemens, que é responsável pelo desenvolvimento e pela monitorização da tecnologia.

A Siemens divulgou que a medida prevê uma poupança de 20 mil euros em combustível por cada 100 mil quilómetros efetuados pelos camiões, sendo que estes veículos não deverão ultrapassar os 90 quilómetros por hora.

Esta é ainda uma fase de teste, que deverá decorrer até 2022, altura em que será decidido se o projeto se expande ou não.

Num estudo recentemente publicado pelo Ministério dos Transportes da Alemanha é referido que, em breve, 80% das vias para camiões deverão ser eletrificadas.

Refira-se que os camiões usados neste teste possuem um sistema de consumo híbrido, podendo abandonar a rede elétrica a qualquer altura do percurso.