Um grupo de ambientalistas invadiu a pista do Aeroporto da Cidade de Londres esta quinta-feira, provocando alguns atrasos na operação de voos. Um dos manifestantes subiu mesmo para o teto de um avião da companhia aérea British Airways, enquanto outro dos ativistas conseguiu a entrar na cabine de uma aeronave, provocando o seu atraso. As autoridades foram chamadas a intervir em ambos os casos, depois de chamadas pelo aeroporto.

We can confirm that a number of protesters have arrived at the airport. We continue to work with @metpoliceuk to ensure the safe operation of the airport, which remains fully open & operational. As of 0915 there have been over 60 flights which have either arrived or departed.1/1