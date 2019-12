A jovem ativista ambiental sueca, Greta Thunberg, apelou à participação na "greve climática" de sexta-feira em Madrid, onde começou a cimeira do clima, a COP25, esta segunda feira.

O apelo, que se se estende a protestos noutras cidades, é feito num artigo de opinião publicado no portal Social Europe, que divulga comentários e análises sobre temas políticos, económicos e sociais.

Mostrem à vossa comunidade, à indústria dos combustíveis fósseis e aos vossos líderes políticos que não vão tolerar mais a inação e as alterações climáticas", disse Greta Thunberg, que assina o artigo com as jovens ativistas alemã Luisa Neubauer e espanhola Angela Valenzuela.