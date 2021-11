O presidente da cimeira do clima da ONU interrompeu os trabalhos do plenário e anunciou que os trabalhos da COP26 continuarão pela noite, com versões atualizadas das propostas de conclusões a serem divulgados mais tarde.

Dirigindo-se aos delegados após três horas e meia de intervenções, Alok Sharma declarou que às 17:30 será retomado o plenário das partes para "adotar uma série de itens já concluídos" mas que não será ainda nessa altura abordado todo o texto final, salientando que as negociações irão continuar.

Ainda sem hora, serão divulgadas "versões limpas de textos relevantes para consideração das partes" para serem, afirmou esperar, "adotados hoje [sexta-feira] à noite".

Encorajo-vos a irem ao encontro uns dos outros e espero que encontremos soluções de texto para as questões mais relevantes rapidamente", declarou.

Também sem hora, começará esta sexta-feira à noite um novo plenário de avaliação do estado das negociações.

Voltemos ao trabalho, cheguemos a consensos, os olhos do mundo estão em cima de nós", afirmou ao encerrar os trabalhos.

Mercado de emissões, financiamento climático, mecanismo de compensação por perdas e danos e abandono de combustíveis fósseis são ainda questões que dividem as delegações de quase 200 países signatários do Acordo de Paris para combate às alterações climáticas.

LEIA TAMBÉM: