A jovem ativista sueca Greta Thunberg prevê chegar a Lisboa “no início de dezembro”, depois de ter atravessado de veleiro o Atlântico, a caminho da Cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP25) de Madrid.

We had to slow the boat down to avoid some really rough weather ahead, but now we’re back on track at full speed. Hopefully we will arrive in Lisbon, Portugal, sometime in early December. @Sailing_LaVaga @elayna__c @_NikkiHenderson pic.twitter.com/k4yk8TGDjc